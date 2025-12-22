Зрители проводили Долину после выступления на концерте Лепса тишиной

Долину проводили после выступления на концерте Лепса почти гробовой тишиной: видео
Фото: АГН Москва
Многие зрители даже не снизошли до робких аплодисментов

Лариса Долина оказалась на сцене после решения Верховного суда: певица спела на "Рождестве с Григорием Лепсом", после чего удалилаь практически при полном безмолвии зрителей. Мероприятие, судя по открытым данным, произошло 21 декабря.

Как пишет Super, зрители приняли певицу довольно сдержанно: бурных оваций исполнительница не смогла дождаться.

Под конец ведущая мероприятия Инна Чурикова проводила Долину, назвав имя артистки и представив хор ее музыкальной академии, выступивший на сцене. Долина лишь поздравила зрителей с наступающим Новым годом и Рождеством, после чего удалилась.

Кстати, Чурикова, представляя Долину, заговорила об "искуплении и перерождении", рассуждая на тему смысла зимних праздников. 

Актриса Вера Сотникова, которая дружит с певицей, призналась, что не могла связаться с исполнительницей после постановления Верховного суда, где решение по пятикомнатной квартире в центре Москвы было вынесено не в ее пользу. Вера пыталась связаться с Ларисой, однако результатов это не дало.

Источник: Super
