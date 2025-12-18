Лиза Моряк публично отпустила шутку в адрес Ларисы Долиной

Курс рубля
Актриса Лиза Моряк, как и все остальные селебрити, выбирает себе новогодние образы. На этот раз звезда решила создать снимки с помощью ИИ – выбрав в качестве партнера похитившего Рождество Гринча.
На кадрах супруга Сарика Андреасяна покрасовалась перед подписчиками в меховом зеленом платье с новогодней шапочкой. Образ дополняют перчатки и гольфы с туфлями.
Звезда "Онегина" даже отпустила в шутку про известную джазовую певицу, оказавшуюся в центре квартирного скандала.
"Коллаборация года – Лиза Моряк и Лариса Долина", – написала актриса.
Как пишут СМИ, певицу сравнивают в мемах с Гринчем, ассоциируя с похищением новоселья на фоне скандала с пятикомнатной квартирой в Хамовниках.
Супруг был рядом: Сарик попросил возлюбленную написать встревоженным поклонникам, что Гринчем оказался он сам.
Кстати, ранее Сарик рассказал, как влюбился в Лизу во время съемок, после чего признался в любви. Та не желала отношений с женатым режиссером, и он рассказал обо всем супруге, от которой в итоге ушел к Моряк.
