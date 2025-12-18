Лиза Моряк публично отпустила шутку в адрес Ларисы Долиной

Лиза Моряк выбрала для своего образа Гринча и отпустила шутку про Долину
Лиза Моряк. Фото: Instagram (запрещён в РФ) @moryakliza
Актриса вспомнила гуляющий в Сети мем про "похитителя новоселья"

Актриса Лиза Моряк, как и все остальные селебрити, выбирает себе новогодние образы. На этот раз звезда решила создать снимки с помощью ИИ – выбрав в качестве партнера похитившего Рождество Гринча.

На кадрах супруга Сарика Андреасяна покрасовалась перед подписчиками в меховом зеленом платье с новогодней шапочкой. Образ дополняют перчатки и гольфы с туфлями.

Звезда "Онегина" даже отпустила в шутку про известную джазовую певицу, оказавшуюся в центре квартирного скандала.

Фото: соцсети

"Коллаборация года – Лиза Моряк и Лариса Долина", – написала актриса.

Как пишут СМИ, певицу сравнивают в мемах с Гринчем, ассоциируя с похищением новоселья на фоне скандала с пятикомнатной квартирой в Хамовниках.

Супруг был рядом: Сарик попросил возлюбленную написать встревоженным поклонникам, что Гринчем оказался он сам.

Кстати, ранее Сарик рассказал, как влюбился в Лизу во время съемок, после чего признался в любви. Та не желала отношений с женатым режиссером, и он рассказал обо всем супруге, от которой в итоге ушел к Моряк.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Зеленский бросает резервы: Гуляйполе превратилось для ВСУ в "воронку смерти"

Противник все чаще начинает сдаваться в плен, заявил спикер

Россия не остановится: полковник СБУ рассказал, что будет с Одессой

Москва пойдет дальше Донецкой области, считают в Киеве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей