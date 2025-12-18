Лиза Моряк публично отпустила шутку в адрес Ларисы Долиной

Актриса вспомнила гуляющий в Сети мем про "похитителя новоселья"

Актриса Лиза Моряк, как и все остальные селебрити, выбирает себе новогодние образы. На этот раз звезда решила создать снимки с помощью ИИ – выбрав в качестве партнера похитившего Рождество Гринча.

На кадрах супруга Сарика Андреасяна покрасовалась перед подписчиками в меховом зеленом платье с новогодней шапочкой. Образ дополняют перчатки и гольфы с туфлями.

Звезда "Онегина" даже отпустила в шутку про известную джазовую певицу, оказавшуюся в центре квартирного скандала.

"Коллаборация года – Лиза Моряк и Лариса Долина", – написала актриса.

Как пишут СМИ, певицу сравнивают в мемах с Гринчем, ассоциируя с похищением новоселья на фоне скандала с пятикомнатной квартирой в Хамовниках.

Супруг был рядом: Сарик попросил возлюбленную написать встревоженным поклонникам, что Гринчем оказался он сам.

Кстати, ранее Сарик рассказал, как влюбился в Лизу во время съемок, после чего признался в любви. Та не желала отношений с женатым режиссером, и он рассказал обо всем супруге, от которой в итоге ушел к Моряк.