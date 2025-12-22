Мэр Ульяновска начал поиски нажаловавшегося Путину жителя

Мэр Ульяновска бросился разыскивать нажаловавшегося Путину жителя
Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ/wikimedia.org
Чиновник развил бурную деятельность

Глава Ульяновска Александр Болдакин объявил о поиске автора резонансного обращения, которое было зачитано во время прямой линии с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. В том сообщении житель города, не сдерживая эмоции, сравнил условия жизни в Ульяновске с реалиями XIX века и усомнился в эффективности работы местных властей.

Речь идет о вопросе, прозвучавшем в эфире 19 декабря. Автор обращения эмоционально заявил, что горожане живут словно в позапрошлом столетии, и задался вопросом, когда чиновники начнут нормально работать и слышать президента и обычных людей. Это высказывание привлекло внимание главы государства и было публично озвучено им во время трансляции.

После этого в администрации Ульяновска сообщили, что пытаются установить личность автора обращения. По предварительной версии, недовольство могло быть связано с проблемами городского хозяйства или работой общественного транспорта, однако конкретные детали без разговора с заявителем остаются неясными.

"Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?" – так звучала жалоба.

Сам местный градоначальник подчеркнул, что президент поручил внимательно и предметно разобраться в озвученной жалобе. По словам мэра, он также заинтересован в личной встрече с автором сообщения, чтобы детально обсудить поднятые вопросы и понять, какие именно проблемы легли в основу столь жесткой оценки.

Глава города публично обратился к жителю, направившему обращение, с просьбой выйти на связь через социальные сети. Он отметил, что считает этот сигнал важным и намерен рассмотреть его не формально, а по существу, с конкретными выводами и решениями.

К слову, ранее вопрос Путину о спецоперации ошеломил журналиста.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
