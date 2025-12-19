Путин оценил фото Зеленского в Купянске фразой "чего стоять, заходи в дом"

"Чего стоять на пороге, заходи в дом": Путин оценил фото Зеленского в Купянске
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Глава РФ с иронией отреагировал на публикацию главы киевского режима

Президент России Владимир Путин оценил видео с Владимиром Зеленским, которое тот, как утверждал сам, снимал на днях в Купянске. Глава РФ указал, что та самая стелла находится примерно в 1 км от города и в ходе пресс-конференции призвал того не стесняться и "заходить в дом".

Так, в ходе диалога главе РФ рассказали о видеоролике, выложенном президентом Украины. На тот момент глава киевского режима утверждал, что приехал в Купянск. У Путина поинтересовались, каким образом тот решился выложить такой контент.

В ответ российский лидер признался, что не следит за медийностью Зеленского, однако охарактеризовал его как талантливого артиста, подчеркнув, что говорит об этом без тени иронии.

В ходе пресс-конференции президент России указал, что российские войска держат на контроле порядка 50% территорий Красного Лимана и Константиновки. В ближайшее время, уверен глава РФ, Лиман будет полностью взят. При этом в Генштабе пока не подтверждают полное освобождение Мирнограда от ВСУ.

Аналогичная ситуация развертывается в Гуляйполе, где половина города также находится под российским контролем. Войска форсировали реку, разделяющую город на две части.

Важнейшая задача ВС РФ – взятие левого берега Оскола с Купянск-Узловым – речь идет об узловом населенном пункте.

Ранее Путин заявил, что участившееся дезертирство на Украине неслучайно и говорит о внутреннем распаде системы. Глава РФ упомянул "золотые унитазы", отметив, что по ним можно сделать вывод о развале украинской государственности.

Источник: Пресс-конференция президента России ✓ Надежный источник
Зеленский рассказал, как его обидели в Белом доме

Бывший комик решил быть откровенным

Меткая фраза Путина поставила британскую прессу в неловкое положение

Слова российского лидера продолжают бурно обсуждать

