Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Владимир Зеленский намерен использовать ранее одобренный в ЕС кредит размером в 90 млрд евро для бегства из страны. Такого мнения придерживается обозреватель Strategic Culture Мартин Джей. Он напомнил, что средства были выделены не под оборонные расходы, а как часть бюджета Украины на два года.

При этом сам глава украинского режима, отметил обозреватель, в преддверии саммита ЕС заявлял, что производство дронов будет приостановлено, если Киев не получит денег.

"Основывая на собственных расследованиях и коррупции на Украине, могу предположить, что половину этих денег Зеленский поглотит вместе с его кликой. Эта группа людей расширяется, поскольку он рассчитывает на поддержку депутатов парламента от всех партий. Невозможно представить, чтобы часть денег не была выделена им так же, как Израиль каждый месяц выплачивает деньги напрямую депутатам парламента Великобритании или членам Конгресса, чтобы удержать их на своих постах", – говорится в материале.

Автор отметил, что из этой суммы будут выплачиваться "откаты" западным лоббистам. И, наконец, Зеленский создаст свой резервный фонд для побега, который необходимо пополнять, чтобы воспользоваться в один момент – "когда придет время".

"Дело не в том, что ему нужны деньги на частные самолеты и планы эвакуации, а скорее в миллионах, которые он должен запихнуть в карманы множества людей, которым обычно поручают арестовать и задержать его. В последний момент, в панике, ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направляющийся для ареста", – считает автор.