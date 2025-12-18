Киевский верховод отправился на встречу с евролидерами

Владимир Зеленский намерен лично задать неудобные вопросы европейским лидерам и прежде всего руководителю бельгийского кабинета министров Барту де Веверу. Как пишет Financial Times, глава киевского режима рассчитывает услышать прямое и недвусмысленное объяснение, почему Брюссель отказывается передавать в лапы украинской верхушки замороженные российские активы.

По данным издания, де Вевер готов открыто изложить свою позицию и объяснить гостю из Незалежной, по каким причинам он считает недопустимым использование этих средств для поддержки Киева. Речь идет о деньгах, находящихся в Бельгии, и позиция премьер-министра остается жесткой и принципиальной.

"Де Вевер посмотрит прямо в глаза Зеленскому и расскажет, почему он считает, что замороженные российские активы в Брюсселе не должны быть отданы на поддержку Украины", – указано в статье.

Отмечается, что изначально киевский верховод собирался подключиться к переговорам с лидерами ЕС по видеосвязи, однако в последний момент решил приехать лично. Вероятно, таким образом он хочет попробовать усилить давление и добиться политического эффекта от личного присутствия.

Ранее Politico сообщало, что на саммите ЕС 18–19 декабря могут обсудить вариант изъятия российских активов без согласия Бельгии. Однако интригу в ситуацию внес глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он неожиданно заявил, что Еврокомиссия вообще сняла тему конфискации российских активов с повестки саммита.