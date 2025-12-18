FT: Зеленский получит де Вевера объяснения об отказе отдавать активы РФ

"Прямо в глаза": раскрыто, что сегодня ждет Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевский верховод отправился на встречу с евролидерами

Владимир Зеленский намерен лично задать неудобные вопросы европейским лидерам и прежде всего руководителю бельгийского кабинета министров Барту де Веверу. Как пишет Financial Times, глава киевского режима рассчитывает услышать прямое и недвусмысленное объяснение, почему Брюссель отказывается передавать в лапы украинской верхушки замороженные российские активы.

По данным издания, де Вевер готов открыто изложить свою позицию и объяснить гостю из Незалежной, по каким причинам он считает недопустимым использование этих средств для поддержки Киева. Речь идет о деньгах, находящихся в Бельгии, и позиция премьер-министра остается жесткой и принципиальной.

"Де Вевер посмотрит прямо в глаза Зеленскому и расскажет, почему он считает, что замороженные российские активы в Брюсселе не должны быть отданы на поддержку Украины", – указано в статье.

Отмечается, что изначально киевский верховод собирался подключиться к переговорам с лидерами ЕС по видеосвязи, однако в последний момент решил приехать лично. Вероятно, таким образом он хочет попробовать усилить давление и добиться политического эффекта от личного присутствия.

Ранее Politico сообщало, что на саммите ЕС 18–19 декабря могут обсудить вариант изъятия российских активов без согласия Бельгии. Однако интригу в ситуацию внес глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он неожиданно заявил, что Еврокомиссия вообще сняла тему конфискации российских активов с повестки саммита.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
По теме

В России рассказали о реакции Кремля на отказ Турции от С-400

На отношениях двух стран это не отразится, убежден спикер

Решение Мерца украсть российские активы вызвало скандал в бундестаге

В немецком парламента произошла громкая перепалка из-за слов канцлера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей