Президенту Украины напомнили, кому принадлежит регион

Донбасс является российским субъектом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, напомнил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, таким образом комментируя слова Владимира Зеленского о необходимости провести референдум в регионе по вопросам территорий.

Ранее в СМИ сообщали, что до этого Зеленский придумал провести референдум по территориальному вопросу. Сначала он в принципе настаивал на недопустимости отказа от земель, а затем допустил, что вопрос требует обсуждения с населением. По его замыслу, люди должны выступить за согласие, либо выразить отказ.

Ушаков указал, что Россия не станет рассматривать вариант Зеленского по Донбассу, который является ее частью – включая часть территории, которая остается под контролем украинской стороны.

"Донбасс – российский. Весь. Есть Конституция, – высказался Ушаков, поздравив адресовавшего ему вопрос журналиста с Днем Конституции.