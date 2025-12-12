В России ответили Зеленскому на идею о референдуме в Донбассе

В России ответили Зеленскому на идею о референдуме в Донбассе
Юрий Ушаков. Фото: kremlin.ru
Президенту Украины напомнили, кому принадлежит регион

Донбасс является российским субъектом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, напомнил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, таким образом комментируя слова Владимира Зеленского о необходимости провести референдум в регионе по вопросам территорий.

Ранее в СМИ сообщали, что до этого Зеленский придумал провести референдум по территориальному вопросу. Сначала он в принципе настаивал на недопустимости отказа от земель, а затем допустил, что вопрос требует обсуждения с населением. По его замыслу, люди должны выступить за согласие, либо выразить отказ.

Ушаков указал, что Россия не станет рассматривать вариант Зеленского по Донбассу, который является ее частью – включая часть территории, которая остается под контролем украинской стороны.

"Донбасс – российский. Весь. Есть Конституция, – высказался Ушаков, поздравив адресовавшего ему вопрос журналиста с Днем Конституции.

Источник: LIfe.ru ✓ Надежный источник

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей