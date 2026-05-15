Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи

Бойцы Армии РФ добились серьезного продвижения под Запорожьем после освобождения села Чаривное. В главном военном ведомстве страны заявили, что этот успех позволил прорвать оборонительные рубежи всушников и создать условия для дальнейшего наступления на Орехов.

В ведомстве отметили, что российские военные постоянно наносили удары по позициям противника и его путям снабжения. Благодаря слаженным действиям штурмовиков удалось серьезно ослабить оборону противника и продвинуться на одном из ключевых участков поля боя.

В Минобороны подчеркнули, что битвы за стратегически важный населенный пункт были крайне тяжелыми и продолжительными. Незалежные боевики за несколько лет создали там мощную систему укреплений с траншеями, подземными укрытиями и разветвленной линией обороны. Этот участок прикрывал важные подступы к Комсомольскому и дороге со стороны Омельника.

Орехов остается одним из важнейших узлов обороны армии Незалежной на этом направлении. Всушники используют город как логово для своих вояк и важный логистический центр снабжения позиций у линии боевого соприкосновения.

