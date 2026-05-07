Многие страны очень сильно пострадали

На Западе уже открыто признают, что конфликт на украинских землях болезненно ударил не только по киевскому режиму, но и по самим евространам. Известный американский профессор Джон Миршаймер заявил, что экономика ЕС оказалась в крайне тяжелом положении из-за поддержки украинского конфликта.

Эксперт заметил, что особенно серьезные проблемы сейчас испытывает Лондон, чьи экономические показатели выглядят хуже многих других европейских стран. Впрочем, последствия затронули практически все еврообъединение.

"В Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Британии. <…> Конфликт нанес очень серьезный ущерб экономике Европы", – заявил аналитик.

Он также добавил, что ситуация продолжает ухудшаться на фоне масштабной войны в ближневосточном регионе – происходящее усиливает нестабильность в евространах. Дополнительной проблемой эксперт назвал ухудшение отношений между европейцами и американцами.

