Пентагон: конфликт на Украине позволил РФ модернизировать армию

Россия получила неожиданный "бонус" от конфликта на Украине – заявление Пентагона
Американцы сильно недовольны происходящим

В Вашингтоне сделали неожиданное и весьма болезненное признание. По оценке американских военных, события вокруг украинского государства дали Москве своеобразный "бонус" – возможность серьезно перестроить свои вооруженные силы.

Глава Объединенного комитета руководителей штабов США генерал Дэн Кейн в своих письменных показаниях перед Комитетом по ВС палаты представителей объявил, что российская сторона использовала текущую ситуацию как шанс для глубокой модернизации армии и пересмотра структуры боевых подразделений.

Он также указал, что наша страна сохраняет мощную промышленную базу, способную обеспечивать военные нужды, и по-прежнему располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. По его оценке, это делает ее устойчивой "угрозой" для американцев и их союзников по западной военной коалиции.

При этом в Москве ранее не раз подчеркивали, что даже не рассматривают возможность нападения на страны альянса.

К слову, ранее новый скандал с киевским верховодом Владимиром Зеленским вызвал волну бешенства на украинских землях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Полная потеря власти": британцы предрекли Зеленскому крах из-за бегства Рады

Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

"Без Путина никак": эксперт по чтению по губам раскрыл фразу Трампа Карлу III

Президент США сделал неожиданное признание в неформальном разговоре с королем Британии

