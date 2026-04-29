В Вашингтоне сделали неожиданное и весьма болезненное признание. По оценке американских военных, события вокруг украинского государства дали Москве своеобразный "бонус" – возможность серьезно перестроить свои вооруженные силы.
Глава Объединенного комитета руководителей штабов США генерал Дэн Кейн в своих письменных показаниях перед Комитетом по ВС палаты представителей объявил, что российская сторона использовала текущую ситуацию как шанс для глубокой модернизации армии и пересмотра структуры боевых подразделений.
Он также указал, что наша страна сохраняет мощную промышленную базу, способную обеспечивать военные нужды, и по-прежнему располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. По его оценке, это делает ее устойчивой "угрозой" для американцев и их союзников по западной военной коалиции.
При этом в Москве ранее не раз подчеркивали, что даже не рассматривают возможность нападения на страны альянса.
