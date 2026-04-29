Путин поговорил с Трампом и заявил о готовности объявить перемирие

Российский главнокомандующий долго общался с коллегой

Сегодня, 29 апреля, состоялась важная телефонная беседа между российским главнокомандующим Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которая продолжалась более полутора часов. В ходе разговора российский президент, как сообщил его помощник Юрий Ушаков, заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

Данная инициатива была доведена до американской стороны лично, и Трамп, как отмечается, воспринял ее положительно, подчеркнув символичное значение этого праздника как общей победы над нацизмом во Второй мировой войне. В вашингтонской администрации подчеркнули, что рассматривают этот шаг как важный сигнал и возможную основу для дальнейших договоренностей.

Также Трамп, как сообщается, заявил об уверенности в том, что соглашение, способное положить конец конфликту, будет заключено уже очень скоро. Хозяин Белого дома настроен на ускорение переговорного процесса и поиск решений, которые позволят в кратчайшие сроки остановить боевые действия. Его представители продолжат контакты как с Москвой, так и с Киевом, чтобы продвигать диалог.

К слову, ранее Путин одной фразой сгладил конфуз в Кремле.