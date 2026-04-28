Садальскому сделали операцию на коленном суставе

Популярный российский актер Станислав Садальский рассказал, что перенес серьезную операцию на колене. О своем состоянии он сообщил в социальных сетях, поделившись подробностями лечения и восстановления.

Артист порадовал поклонников, объявив, что хирургическое вмешательство прошло успешно и уже дало ощутимый результат. Знаменитость наконец-то больше не испытывает проблем с движением, которые мучили его раньше, и чувствует себя значительно лучше.

"Уже не ползаю по сцене и странно не хожу. Робот выполнил протезирование коленного сустава на отлично!" – рассказал довольный артист.

Любимец публики отметил, что остался под сильным впечатлением от работы врачей и уровня современной медицины. Он даже опубликовал снимки до и после операции, чтобы наглядно показать результат.

Кроме того, актер предостерег поклонников от некоторых методов лечения. По его словам, введение гиалуроновой кислоты может давать лишь временный эффект и приводит к неприятным последствиям.

Он посоветовал не затягивать с обращением к специалистам и доверять лечение профессиональным хирургам, а не надеяться на дорогостоящие препараты, которые не решают проблему.

