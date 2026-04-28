Садальскому сделали операцию на коленном суставе

Садальскому сделали сложную операцию: "Уже не ползаю"
Станислав Садальский. Фото: АГН "Москва"
Артист поделился подробностями

Популярный российский актер Станислав Садальский рассказал, что перенес серьезную операцию на колене. О своем состоянии он сообщил в социальных сетях, поделившись подробностями лечения и восстановления.

Артист порадовал поклонников, объявив, что хирургическое вмешательство прошло успешно и уже дало ощутимый результат. Знаменитость наконец-то больше не испытывает проблем с движением, которые мучили его раньше, и чувствует себя значительно лучше.

"Уже не ползаю по сцене и странно не хожу. Робот выполнил протезирование коленного сустава на отлично!" – рассказал довольный артист.

Любимец публики отметил, что остался под сильным впечатлением от работы врачей и уровня современной медицины. Он даже опубликовал снимки до и после операции, чтобы наглядно показать результат.

Кроме того, актер предостерег поклонников от некоторых методов лечения. По его словам, введение гиалуроновой кислоты может давать лишь временный эффект и приводит к неприятным последствиям.

Он посоветовал не затягивать с обращением к специалистам и доверять лечение профессиональным хирургам, а не надеяться на дорогостоящие препараты, которые не решают проблему.

К слову, недавно артист подколол теледоктора Елену Малышеву за некрасивый поступок.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей