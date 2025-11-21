Джигурда вызвал Садальского на встречу из-за критики 'Звезд под капельницей"

Актер отреагировал на выпад Стаса, порассуждавшего о "позоре" звезд на скандальном телешоу

Никита Джигурда ответил Стасу Садальскому за резкие слова о "Звездах под капельницей": эпатажный рок-музыкант заявил, что ему обзавидовались бы, если бы узнали, какие суммы получают участники шоу.

Стас развеселился, заявив, что Никита, по его словам, пошел на такой проект из-за "нищеты". В ответ Джигурда предложил разобраться при встрече лично.

Артист припомнил скандал с Дмитрием Дибровым, который рассказал о свингерских вечеринках и заявил, что Садальский не стал так акцентировать внимание на ситуации вокруг разведенного телеведущего и предпочел высказаться о громком телешоу с участием знаменитостей.

"Но здесь ты попутал рамсы. Поэтому, братан, не тебе судить – раз", – ответил Джигурда.

Далее Никита апеллировал к авторитету по признаку старшинства, заявив, что Садальский не может "наезжать на старших по званию".

При этом грозный артист подчеркнул, что не считает Стаса плохим человеком, а потому открыт для диалога. Никита уверен: тот ошибся в своих доводах и оценках происходящего.

Все началось со слов Садальского о том, что участники проекта пошли на "позорную Голгофу" из-за безденежья и желания заработать себе успех. Джигурда, отвечая, заявил, что получал бы еще больше денег – если бы поскандалил публично с громко покинувшей шоу Анастасией Волочковой.

Кстати, Никита похвастался, что заработал за участие в проекте сумму, эквивалентную 20-летней пенсии.