Джигурда предложил Волочковой возобновить дружбу

Артисты рассорились из-за опубликованного откровенного видео

Актер Никита Джигурда утверждает, что даже спустя несколько лет не до конца понимает, почему с ним перестала общаться Анастасия Волочкова, с которой он был очень близок. Знаменитость вспомнил, что действительно тайно снял балерину в состоянии алкогольного опьянения в тот момент, когда вытворят с ней всякие непотребства. И он не мог не поделиться таким контентом с публикой.

После этого, по словам Джигурды, Волочкова обвинила его в том, что он воспользовался ею для привлечения общественного внимания. Несмотря на недовольство близкой подруги, удалять провокационный ролик знаменитость отказался, поскольку считает, что черный пиар гораздо выгоднее для Анастасии, но артистка этого не оценила.

При этом актер подчеркнул – на балерину он не обижается и готов возобновить с ней общение. И по его мнению, она больше зла на него не держит.

"Настя, давай снова дружить, мы же поссорились из-за мелочи и недопонимания",

– обратился он к Волочковой.