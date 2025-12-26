Виктория Боня выразила готовность родить от Павла Дурова

Телеведущая не против принять участие в программе основателя Telegram

Виктория Боня не прошла мимо новости о том, что основатель Telegram Павел Дуров готов стать биологическим отцом для множества детей и покрыть расходы на ЭКО. В ответ знаменитость выразила встречную готовность.

"<...> я созрела", – написала Вика в соцсетях.

Боня поинтересовалась, где она может получить биологический материал от предпринимателя.

41-летний миллиардер сообщал ранее, что его программа по ЭКО распространяется на женщин возрастом до 38 лет. При этом в случае подтверждения родства с помощью теста ДНК ребенку гарантируется возможность претендовать на наследство Павла.

Основатель Telegram готов полностью взять на себя все расходы. Однако для девушки есть условие – она не должна состоять в браке из-за юридических нюансов.

Павел сообщил, что уже является биологическим отцом более сотни детей из-за программы донорства спермы (при этом миллиардер также имеет шестерых детей от трех партнерш).

Ранее Боня резко проехалась по эксперту по психологии Веронике Степановой, заявив, что та зарабатывает внимание на чужой популярности – Виктория считает ее "паразитом".