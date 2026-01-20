Осушение незаконного пруда на даче Долиной может стоить 50 млн рублей

Сумма с 7 нулями: по Долиной готовится новый удар
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость переживает черную полосу жизни

Жизнь популярной российской исполнительницы Ларисы Долиной резко изменилась. После грандиозного скандала с продажей квартиры к ее персоне приковано пристальное внимание. Ситуация с элитным жилищем в Хамовниках наконец-то пришла к логическому завершению, однако беды знаменитости продолжаются.

Так, проблемы вокруг подмосковного участка могут обернуться для певицы большими финансовыми потерями. По имеющимся данным, знаменитости грозят расходы порядка 50 миллионов рублей из-за необходимости ликвидировать самовольно созданный пруд на территории дачи.

По оценке экспертов, процесс устранения водоема будет долгим и сложным. Работы могут растянуться примерно на два месяца, поскольку сначала потребуется получить согласования от местных властей и пройти обязательные экспертизы. Только после этого можно будет приступить к самой рекультивации.

Осушение пруда предполагает полное удаление обитавшей в нем фауны, откачку воды с использованием спецтехники и дальнейшую утилизацию ила. На этом сложности не заканчиваются: образовавшийся котлован придется засыпать и выровнять, используя щебень, глину и грунт, чтобы восстановить ландшафт.

Лишь после завершения всех этих этапов участку можно будет вернуть ухоженный вид и высадить растения. Очередные проблемы знаменитости получили огласку в середине января, когда в прокуратуру поступило обращение от бизнесмена из Саратова. Он настаивал на проверке звездной дачи Долиной, заявляя, что на участке незаконно появился искусственный пруд площадью около 230 "квадратов".

К слову, ранее стали известны планы Лурье на "выбитую" у Долиной квартиру.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
