Стали известны планы Лурье на купленную у Долиной квартиру

Стали известны планы Лурье на "выбитую" у Долиной квартиру
Полина Лурье с адвокатом. Кадр: YouTube
Женщина наконец-то добилась своего

Представительница Полины Лурье поделилась подробностями дальнейшей судьбы квартиры, через суды "выбитой" у популярной исполнительницы Ларисы Долиной. По словам Светланы Свириденко, ключи от жилья уже переданы новой владелице, однако переезд в ближайшее время не планируется.

Как пояснила защитница, сейчас приоритет отдан ремонту. Новая собственница не собирается перевозить вещи и обустраиваться в квартире до тех пор, пока помещение не будет полностью приведено в порядок. Адвокат также сообщила, что хозяйка, вероятнее всего, даже не станет лично приезжать туда в ближайшее время – предварительный осмотр эксперт взяла на себя и тщательно проверила состояние жилья.

История с выселением артистки завершилась 19 января, когда истек срок, отведенный на добровольное освобождение квартиры. Поскольку знаменитость находилась за пределами страны, к процессу были привлечены судебные приставы, которым пришлось обеспечивать проход в жилище, чтобы исполнить решение в установленном порядке.

К слову, ранее было сделано любопытное заявление о "проклятой" квартире певицы.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
