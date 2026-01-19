Стали известны планы Лурье на купленную у Долиной квартиру

Женщина наконец-то добилась своего

Представительница Полины Лурье поделилась подробностями дальнейшей судьбы квартиры, через суды "выбитой" у популярной исполнительницы Ларисы Долиной. По словам Светланы Свириденко, ключи от жилья уже переданы новой владелице, однако переезд в ближайшее время не планируется.

Как пояснила защитница, сейчас приоритет отдан ремонту. Новая собственница не собирается перевозить вещи и обустраиваться в квартире до тех пор, пока помещение не будет полностью приведено в порядок. Адвокат также сообщила, что хозяйка, вероятнее всего, даже не станет лично приезжать туда в ближайшее время – предварительный осмотр эксперт взяла на себя и тщательно проверила состояние жилья.

История с выселением артистки завершилась 19 января, когда истек срок, отведенный на добровольное освобождение квартиры. Поскольку знаменитость находилась за пределами страны, к процессу были привлечены судебные приставы, которым пришлось обеспечивать проход в жилище, чтобы исполнить решение в установленном порядке.

