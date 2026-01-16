Соседов заявил, что россияне уже никогда не простят Ларису Долину

Карьеру артистки можно считать завершенной, уверен журналист

Россияне никогда уже не смогут простить Ларису Долиной: той придется долго реабилитировать себя перед зрителями, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Ни один артист отечественной сцены, заявляет журналист, никогда еще так низко не падал в его глазах.

Сергей назвал певицу "тираном в юбке", подставляющим обычных людей и считающим привилегированной персоной перед законом – то есть полагая, что такое право у нее есть.

"Россияне никогда не смогут ее принять, потому что наш народ помнит подлость", – высказался Соседов.

Основная часть концертов Долиной, уверен он, ожидает отмена, которая наблюдается уже сейчас. Февральский концерт уже перенесли на ноябрь, а затем, вероятно, перенесут и снова. Сама Лариса, считает Сергей, надеется, что сможет переждать несколько месяцев, чтобы все утряслось и забылось. Однако россияне ничего не забудут – настолько они возмущены историей с квартирой.

Соседов не сомневается, что народной артистке уже ничто не поможет. Да и сама Долина, добавляет он, никогда не отличалась добрым нравом.

Как оказалось, Долина не может забрать большую часть мебели из квартиры в Хамовниках, откуда ее выселяют. Юридически она не имеет прав на эти вещи.