Директор Долиной отказался комментировать перенос ее концерта в Петербурге

Концерт Долиной решили перенести: что ответил директор певицы
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Представитель певицы ограничился фразой, после чего положил трубку

Концерт Ларисы Долиной, запланированный на 25 февраля 2026-го в Петербурге, переносится на несколько месяцев вперед – на 15 ноября. Пресс-служба БКЗ сообщила, что причиной стала просьба представителей певицы – истинных причин они не уточнили.

При этом директор народной артистки Сергей Пудовкин отказался комментировать информацию. В беседе с журналистами он уточнил, что все новости о Долиной можно прочитать на ее официальном сайте. 

В ответ представители СМИ уточнили, что в последний раз страница певицы обновлялась в ноябре 2024 года. 

"Других и не будет", – сообщил Пудовкин, после чего положил трубку.

Под вопросом оказался концерт Долиной в московском КЦ "Меридиан". В афише прежде указывалось, что исполнительница подтвердила участие. Но к настоящему времени на сайте площадки отсутствует ее имя среди других артистов. В кассе культурного центра сообщили "Абзацу", что иной информацией не располагают.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, на какой шаг могли пойти организаторы, чтобы сохранить лицо Долиной и добиться заполняемости зала.

Источник: 78.ru ✓ Надежный источник
