Дворцов рассказал о возможной раздаче билетов на концерт Долиной

План "Аншлаг": как будут спасать опозорившуюся Долину
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Россияне настроены к звезде крайне негативно

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию вокруг предстоящего концерта Ларисы Долиной, предположив, что организаторы могут пойти на нестандартные меры, чтобы сохранить лицо знаменитости и заполнить зал.

Как сообщил эксперт по звездной тусовке, в подобных случаях нередко используется план "Аншлаг" – для создания видимости интереса у публики людям раздают бесплатные пригласительные на шоу звезд, куда никто не покупает билеты.

Дворцов допустил, что и в случае с опозорившейся из-за скандала с квартирой Долиной приглашения могли распространяться организованно, чтобы избежать неловких кадров с пустыми рядами и сохранить нужную картинку.

При этом наблюдатели обратили внимание на странную динамику продаж: билеты на последний московский концерт Долиной долгое время расходились вяло, но буквально на финише почти все места оказались заняты. Это вызвало волну разговоров в профессиональной среде.

По неофициальным данным, часть билетов могла быть выкуплена близким окружением артистки и затем роздана бесплатно. Такая практика, по словам инсайдеров, давно известна шоу-бизнесу и используется в ситуациях, когда нужно создать видимость аншлага.

К слову, ранее певице пригрозили наказанием за наглую выходку с квартирой Лурье.

