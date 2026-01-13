Адвокат раскрыла, что грозит Долиной за неуплату налогов за подмосковный особняк

Адвокат раскрыла, что грозит Долиной за неуплату налогов на особняк в Подмосковье
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Певица может столкнуться с финансовым обременением

В активы Ларисы Долиной входит особняк в Славино – на участке, кроме дома в 360 "квадратов", появился в свое время и второй особняк, который певица не спешила оформлять в собственность. По данным медиа, певица не оплачивала за него налог в период 2011-2024 гг.

По мнению адвоката Ольги Власовой, джазовая певица решила воспользоваться тем, что закон не устанавливает срок для регистрации недвижимости в какой-либо из установленных сроков. Такие случаи, впрочем, характерны не только для России.

Проверка без труда позволит установить, когда был построен дом. А вот певице, в свою очередь, будет непросто доказать, что он использовался не с года постройки. За существующее имущество владельцу могут начислить налог.

Исполнительница, несмотря на массовое недовольство россиян, не спешит реабилитироваться, отмечает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он предполагает, что певица не слишком пытается восстанавливать собственную репутацию – не исключено, что Долина подумывает сократить свою гастрольную деятельность.

Наталья Штурм считает, что народная артистка не спешит выдавать ключи Полине Лурье от квартиры в Хамовниках из чувства мести, отказываясь признавать поражение в суде – она привыкла к привилегированному положению.

Источник: Телеграм-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
