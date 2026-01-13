Продюсер Рудченко считает, что Долина начнет сокращать свои гастроли

Продюсер предрек сокращение гастролей Долиной на фоне недовольства людей
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Певица отказывается принимать поражение в суде

Лариса Долина на фоне скандала с квартирой может отказаться от активных гастролей, предполагает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он считает, что народная артистка не пытается улучшить собственный имидж и публичную репутацию.

Продюсер уточнил, что Долина не сделала шагов, чтобы улучшить ситуацию в свою пользу.

"Из чего можно сделать вывод, что певица, вероятнее всего, не заинтересована в улучшении своей репутации", – высказался Рудченко, предположив, что певица может уже думать о сокращении своих гастролей.

Первый концерт певицы в 2026-м запланирован в Москве. И выступление может пройти в полупустом зале – за две недели до выступления продано лишь 18 билетов в баре Petter (наполняемость зала – 91 человек). За место за столиком посетитель платит от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

Люди, указывает продюсер, привыкли голосовать рублем. И общество, судя по продажам, не согласно с действиями певицы. Хотя говорить о завершении карьеры Долиной рано, отмечает Рудченко, большое количество поклонников не поддерживают ее действия.

"Полагаю, в ближайшее время фанаты так и не будут ходить на ее концерты, вот так вот голосуя рублем, – пояснил Рудченко. 

А певица Наталья Шторм считает, что затянувшаяся передача ключей от квартиры в Хамовниках Полины Лурье – маленькая месть Долиной, которая, с ее слов, устроила личный протест из-за эмоций. Все дело в том, считает она, что народная артистка привыкла к привилегированному положению и не принимает поражение. Напомним, артистка находится в ОАЭ на отдыхе.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
