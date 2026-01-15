Дзюник назвал причину травли Долиной

Озвучена интригующая причина обрушившихся на Долину бед
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Жизнь знаменитости резко изменилась

Продюсер Леонид Дзюник высказал интригующее мнение по поводу того, почему жизнь опозорившейся исполнительницы Ларисы Долиной изменилась самым катастрофическим образом.

Эксперт по звездной тусовке считает, что невероятный резонанс вокруг скандала с исполнительницей хита "Погода в доме" выглядит как спланированная кампания давления, хотя однозначно назвать ее организаторов он не берется. Он отметил, что у артистки могли появиться недоброжелатели из-за ее сложного характера и поведения.

Эксперт отметил, что певица – человек жесткий и прямой и за словом в карман не полезет. При этом продюсер считает, что звезда имеет право так себя вести, так как заслужила "особый статус" годами труда и профессиональными достижениями. Но эта манера общения могла кого-то задеть, а у обиженных, как считает Дзюник, нашлись ресурсы и возможности развернуть масштабную волну критики.

Культурному деятелю такое положение дел не нравится, он считает, что тем, кто активно участвует в травле, стоило бы направить энергию на действительно важные и насущные проблемы.

Напомним, конфликт вокруг певицы разгорелся после истории с продажей ее московской квартиры Полине Лурье. После оформления сделки звезда заявила, что стала жертвой мошенников, и отказалась передавать жилье. Судебные разбирательства прошли несколько инстанций: сначала решения принимались в пользу артистки, однако Верховный суд поставил точку в споре, обязав передать квартиру новой владелице.

К слову, ранее была раскрыта причина дерзкой выходки Долиной против Лурье.

