Известная певица Цыганова назвала Долину посмешищем

Отношение к артистке резко изменилось после скандала с квартирой

Бурные обсуждения персоны Ларисы Долиной не умолкают. Резко о звезде высказалась Виктория Цыганова. Она отреагировала на поведение зрителей на одном из выступлений народной артистки. Певица констатировала, что отношение публики к ее коллеге стало откровенно враждебным.

Она обратила внимание на видео с одного из предновогодних концертов, где выход исполнительницы хита "Погода в доме" сопровождался не аплодисментами, а свистом и недовольным гулом. Артистка, привыкшая к овациям, теперь сталкивается с холодным приемом и резкими выкриками из зала.

Цыганову такое поведение удивило. Звезда выразила недоумение тем, что ее коллега продолжает выходить на сцену, несмотря на очевидно негативную реакцию части аудитории.

"Неужели она настолько оторвана от реальности, что даже не понимает, каким посмешищем выглядит?" – задается вопросом знаменитость.