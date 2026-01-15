Европейцы продолжают работать на подрыв нашей страны

Евросоюз нанес новый неприятный удар по российской энергетике. С 1 февраля Брюссель вновь ужесточает ограничения и снижает предельную цену на наше "черное золото" – теперь планка опускается до 44,1 доллара за баррель нефти вместо прежних 47,6.

Соответствующее решение зафиксировано в обновленном регламенте Еврокомиссии. Это очередной шаг в цепочке планомерного антироссийского санкционного давления, которое ЕС методично усиливает уже несколько лет. В Брюсселе рассматривают и более радикальные меры: обсуждается полный запрет морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, о чем ранее сообщали западные СМИ.

Напомним, ограничения на стоимость российской нефти при морских поставках были введены странами "Большой семерки", ЕС и Австралией еще в конце 2022 года. Тогда порог определили в 60 долларов. С тех пор потолок неоднократно пересматривался в сторону понижения, а к инициативе постепенно присоединялись и другие западные государства.

В Москве на такие шаги ответили жестко. Российские власти ввели запрет на поставки нефти и нефтепродуктов тем иностранным контрагентам, в чьих контрактах фигурирует механизм ценового потолка.

