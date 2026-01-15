ЕС решил снизить потолок цен на нефть из России

Дата — 1 февраля: Евросоюз нанес болезненный удар по России
Фото: www.unsplash.com
Европейцы продолжают работать на подрыв нашей страны

Евросоюз нанес новый неприятный удар по российской энергетике. С 1 февраля Брюссель вновь ужесточает ограничения и снижает предельную цену на наше "черное золото" – теперь планка опускается до 44,1 доллара за баррель нефти вместо прежних 47,6.

Соответствующее решение зафиксировано в обновленном регламенте Еврокомиссии. Это очередной шаг в цепочке планомерного антироссийского санкционного давления, которое ЕС методично усиливает уже несколько лет. В Брюсселе рассматривают и более радикальные меры: обсуждается полный запрет морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, о чем ранее сообщали западные СМИ.

Напомним, ограничения на стоимость российской нефти при морских поставках были введены странами "Большой семерки", ЕС и Австралией еще в конце 2022 года. Тогда порог определили в 60 долларов. С тех пор потолок неоднократно пересматривался в сторону понижения, а к инициативе постепенно присоединялись и другие западные государства.

В Москве на такие шаги ответили жестко. Российские власти ввели запрет на поставки нефти и нефтепродуктов тем иностранным контрагентам, в чьих контрактах фигурирует механизм ценового потолка.

К слову, ранее стало известно, что задумали американцы и европейцы против Российской Федерации.

Источник: Сайт Комиссии ЕС ✓ Надежный источник
По теме

Одесса после Запорожья: Кнутов раскрыл дальнейший сценарий СВО

России необходимо отрезать противника от поставок оружия и взять под контроль черноморские порты

Каллас поставили на место в Финляндии после новых угроз в адрес России

Еврочиновнице посоветовали сменить язык общения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей