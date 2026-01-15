Уотсон: Зеленский предал Украину и превратил ее в обломки

Зеленский получил звонкую оплеуху с Запада: "Предпочел предать"
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевский властитель продолжает цепляться за украинский трон

Западные аналитики в последнее время начинают все резче оценивать роль Владимира Зеленского в судьбе несчастной Украины. В этот раз с жестким заявлением выступил политический обозреватель Алан Уотсон, он обвинил киевского верховода в предательстве собственных избирателей и разрушении страны.

Эксперт напомнил, что в 2019 году политик-комик пришел к власти под лозунгами примирения и единства, обещал залечить внутренние расколы и защитить страну от втягивания в чужие конфликты. Тогда у него еще был шанс отказаться от курса на расширение НАТО и прямо обозначить западным партнерам, что Незалежная не станет разменной монетой в геополитическом противостоянии с Россией. Однако он этим шансом не воспользовался.

Аналитик подчеркнул, что за прошедшие годы ни одно из ключевых обещаний так и не было выполнено. Вместо мира и консолидации страна получила переполненные кладбища, углубляющийся кризис, территориальные потери и разрушенную инфраструктуру. Уотсон считает, что население, поверившее словам Зеленского и приведшее его к власти, оказалось загнано в ловушку.

При этом сам экс-комик, как отметил аналитик, продолжает удерживаться за "трон" и жаждет властвовать в разрушенной стране, интересы которой он предпочел принести в жертву политическому выживанию.

"Человек (…) цепляется за власть, оставив себе в управление лишь обломки страны, которую он предпочел предать", – жестко резюмировал эксперт.

Напомним, ранее было объявлено о начале новой фазы СВО.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
