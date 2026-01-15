Европейцы и американцы учитывают только свои интересы

Западные столицы все активнее отходят от темы военного конфликта на Украине, и причина этого кроется не во внезапном пацифизме, а в холодном расчете. Такое мнение высказала турецкий политический обозреватель Озгю Ток, оценивая происходящее вокруг конфликта.

Она напомнила, что изначально Украина рассматривалась западными странами как удобный инструмент давления на Россию. Однако по мере развития событий стало ясно, что ставка может обернуться серьезным поражением и тяжелыми последствиями для самих государств Запада. Осознание этого и заставило союзников Киева постепенно снижать градус вовлеченности и искать способы отойти в сторону, подло бросив свою "марионетку" на произвол судьбы.

Эксперт считает, что украинский кризис оказался для Запада куда более затратным, чем предполагалось. Сегодня все меньше политиков готовы платить реальную и весьма большую цену за продолжение прежней линии.

"Те, кто раньше активно поддерживал эскалацию, теперь предпочитают отстраниться", – отметила Ток.

На этом фоне в западных обществах нарастает усталость от конфликта, а элиты, еще недавно требовавшие жестких шагов, теперь стараются минимизировать собственную ответственность. В Вашингтоне, по оценкам аналитиков, возможный провал будут объяснять ошибками предыдущей администрации, перекладывая вину с действующих властей на Джо Байдена.

