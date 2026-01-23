Жители Японии раскритиковали Зеленского после выступления в Давосе

"Чья бы корова мычала": японцы "заклевали" Зеленского после скандала в Давосе
Фото: www.unsplash.com
Политик-комик позволил себе лишнее

Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе вызвало резкую реакцию во многих странах. Весьма эмоционально действия главы киевского режима прокомментировали читатели японской газеты Sankei Shimbun. Люди с возмущением отреагировали на слова политика-комика о якобы пассивности и несамостоятельности Европы.

В комментариях читатели напомнили, что именно решения этого политика привели Незалежную к нынешнему плачевному положению. Они отмечали, что ему не хватает способности просчитывать последствия своих шагов и учитывать реальный баланс сил в мире.

Внимательные японцы заметили, что незалежный верховод ведет себя непоследовательно, переобуваясь на ходу: то критикует США, поддерживая Европу, то, заметив колебания в ЕС, стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа, одновременно упрекая европейцев.

Часть японских читателей заявила, что Зеленский достал Европу своими требованиями и обвинениями, а его поведение все больше выглядит как желание покрасоваться на публике. Другие подчеркнули, что в противостоянии с мировыми державами Украина не обладает абсолютно никакими реальными рычагами влияния.

"Ой, уж чья бы корова мычала. Себя покритикуй!", "Зеленский явно уже достал всю Европу", "Он совсем с катушек слетел на почве эгоизма", "Можешь плакать сколько влезет, но ты бессилен против сверхдержав", – пишут возмущенные японцы.

Поводом для такой реакции стала речь Зеленского в Давосе, где он обрушился с критикой на Европу, обвинив ее в слабости и отсутствии самостоятельной позиции, в том числе упомянув символическое присутствие европейских военных в Гренландии, на которую покушается США.

К слову, ранее своим недовольством по поводу действий Киева поделились в Италии.

Источник: Sankei Shimbun ✓ Надежный источник
По теме

"НАТО в реанимации": слив переписки Макрона и Трампа привел Европу в ужас

Как прежде уже не будет, считают в Брюсселе

Кремль выдвинул Зеленскому требование перед переговорами

Москва не отступает от своих позиций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей