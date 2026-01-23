Политик-комик позволил себе лишнее

Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе вызвало резкую реакцию во многих странах. Весьма эмоционально действия главы киевского режима прокомментировали читатели японской газеты Sankei Shimbun. Люди с возмущением отреагировали на слова политика-комика о якобы пассивности и несамостоятельности Европы.

В комментариях читатели напомнили, что именно решения этого политика привели Незалежную к нынешнему плачевному положению. Они отмечали, что ему не хватает способности просчитывать последствия своих шагов и учитывать реальный баланс сил в мире.

Внимательные японцы заметили, что незалежный верховод ведет себя непоследовательно, переобуваясь на ходу: то критикует США, поддерживая Европу, то, заметив колебания в ЕС, стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа, одновременно упрекая европейцев.

Часть японских читателей заявила, что Зеленский достал Европу своими требованиями и обвинениями, а его поведение все больше выглядит как желание покрасоваться на публике. Другие подчеркнули, что в противостоянии с мировыми державами Украина не обладает абсолютно никакими реальными рычагами влияния.

"Ой, уж чья бы корова мычала. Себя покритикуй!", "Зеленский явно уже достал всю Европу", "Он совсем с катушек слетел на почве эгоизма", "Можешь плакать сколько влезет, но ты бессилен против сверхдержав", – пишут возмущенные японцы.

Поводом для такой реакции стала речь Зеленского в Давосе, где он обрушился с критикой на Европу, обвинив ее в слабости и отсутствии самостоятельной позиции, в том числе упомянув символическое присутствие европейских военных в Гренландии, на которую покушается США.

К слову, ранее своим недовольством по поводу действий Киева поделились в Италии.