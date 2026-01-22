Ничего нового в этих словах нет, заявил Песков

Кремль обратил внимание на слова нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова – ранее тот заявил, что стратегическая цель Киева заключается в убийстве 50 тыс. россиян в месяц на поле боя.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в данных не содержится ничего нового.

"Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили. Собственно, ничего нового здесь не содержится", – высказался в ответ Песков, отвечая журналистам.

До этого Федоров жаловался на проблемы внутри украинской армии: по его словам, по линии ТЦК в розыске находятся порядка 2 млн мужчин-украинцев, имеющих проблемы с военно-учетными документами. 200 тыс. уже внесли в список уклонистов от призыва.

Федоров также заявил о глубоком финансовом кризисе в оборонном секторе: Минобороны страны имеет дефицит в 300 млрд гривен (порядка 543 млрд рублей).

Ранее Песков поставил под вопрос адекватность Владимира Зеленского, выступившего перед католическим Рождеством и назвавшего россиян "безбожниками", заявив, что РФ не имеет ничего общего с христианством и "чем-то человеческим".