Зеленский пожаловался на "давление" США после идеи о выводе ВСУ из Донбасса

В Киеве заявили, что готовы "стоять где стоят"

Владимир Зеленский подтвердил, что Белый дом настаивает на выводе украинских сил из части Донбасса, которая в настоящее время подконтрольна Киеву. Это условие является частью мирных соглашений, которые "продавливают" США. Однако сам президент Украины считает его несправедливым.

По его словам, Штаты предлагают следующий компромисс: Россия не вводит туда свои части, а Украина выводит оттуда собственные силы. Однако Киев продолжает настаивать на варианте "стоим там, где стоим".

При этом Россия, заявляет Зеленский, в ответ настаивает на выводе ВСУ из Донбасса – в противном случае, утверждает он, ВС РФ выведут оттуда украинских военнослужащих.

До этого сообщалось, что в ответ Киев отклонил предложения Штатов. Администрация Зеленского предлагает взять за основу мирный план, в который не входит вывод украинской армии из Донбасса и закрепление за Украиной внеблокового статуса. В Кремле в ответ указали, что таким образом Зеленский пытается внести в предложенный американской стороной план, который неприемлем для Москвы.

Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским из-за того, что тот длительное время игнорировал предложенный план по заключению мира, с которым на тот момент не ознакомился.