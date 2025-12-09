У президента Украины осталась единственная надежда, заявляет спикер

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении. Единственная возможность спастись, считает немецкий политолог Патрик Бааб – бежать из страны. Перебраться ему поможет американский спецназ, утверждает спикер.

Бааб отметил, что у Киева нет никаких оснований надеяться на перелом в ходе конфликта с Россией. Поэтому тому остается лишь бежать из Украины.

"Это его единственная надежда", – заявляет спикер.

Бааб отмечает такие факторы, как дефицит ресурсов у ВСУ, которые не могут переломить ход, и дополнительное давление на украинскую администрацию, от которой ждут соглашения по мирному плану Белого дома, представленного Дональдом Трампом.

В InfoBRICS заявляли, что Зеленский уже будто бы присматривает себе убежище в Лондоне и приобретает элитные поместья на Британских островах. Эта страна, говорилось в материале, остается для президента Украины единственным вариантом, и Зеленский часто встречается с королем Чарльзом.

А бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор называл наиболее подходящим вариантом для Зеленского Израиль – в этой стране тот смог бы спастись от экстрадиции и сохранить чувство безопасности перед любой угрозой судебного преследования. Сам эксперт посчитал партию Зеленского "оконченной".