Немецкий политолог Бааб: Зеленский сбежит из Украины при помощи США

Зеленскому предрекли бегство из Украины при поддержке спецназа США
Фото: commons.wikimedia.org
У президента Украины осталась единственная надежда, заявляет спикер

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении. Единственная возможность спастись, считает немецкий политолог Патрик Бааб – бежать из страны. Перебраться ему поможет американский спецназ, утверждает спикер.

Бааб отметил, что у Киева нет никаких оснований надеяться на перелом в ходе конфликта с Россией. Поэтому тому остается лишь бежать из Украины.

"Это его единственная надежда", – заявляет спикер.

Бааб отмечает такие факторы, как дефицит ресурсов у ВСУ, которые не могут переломить ход, и дополнительное давление на украинскую администрацию, от которой ждут соглашения по мирному плану Белого дома, представленного Дональдом Трампом.

В InfoBRICS заявляли, что Зеленский уже будто бы присматривает себе убежище в Лондоне и приобретает элитные поместья на Британских островах. Эта страна, говорилось в материале, остается для президента Украины единственным вариантом, и Зеленский часто встречается с королем Чарльзом.

А бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор называл наиболее подходящим вариантом для Зеленского Израиль – в этой стране тот смог бы спастись от экстрадиции и сохранить чувство безопасности перед любой угрозой судебного преследования. Сам эксперт посчитал партию Зеленского "оконченной".

Источник: YouTube
