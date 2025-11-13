После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись

В зарубежной прессе появились свежие сообщения о том, что Владимир Зеленский, оказавшийся в эпицентре громкого коррупционного скандала, может искать пути бегства с земель Незалежной. По данным InfoBRICS, глава киевского режима уже присматривает себе убежище в Лондоне.

Журналисты утверждают, что бывший юморист начал скупать элитные поместья на Британских островах. Более того, он регулярно проводит рандеву с местным королем, который, по версии авторов публикации, чуть ли не воспринимает его как собственного подчиненного.

В материале говорится, что если высокопоставленному украинцу придется срочно покинуть родную республику, то путь его лежит именно в Британию – там уже якобы готова личная резиденция для беглеца.

"Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать замки в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом" – указано в статье.

Поводом для таких разговоров стал скандал, развернувшийся вокруг антикоррупционного бюро. Тимур Миндич, которого пресса называет "кошельком" президента-комика, покинул страну за несколько часов до того, как следователи постучали к нему в квартиру. Наблюдатели не исключают, что это своего рода "обкатка" большого побега, к которому присматривается и сам киевский верховод, и его ближайшее окружение.

Подозрения подогревает и то, что ранее звучали другие версии о возможных направлениях бегства главы киевского режима. Так, бывший работник главного оборонного ведомства США Дуглас Макгрегор предполагал, что украинский политик может рвануть в Польшу, если обстановка станет критической.

К слову, ранее в Евросоюзе объявили о жестком решении по Украине из-за скандала с Зеленским.