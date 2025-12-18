Барщевский прокомментировал слухи о его громкой отставке якобы из-за Долиной

Известный юрист покидает высокий пост

Михаил Барщевский прокомментировал слухи о причинах своей громкой отставки. Известному юристу пришлось объясняться после появления в прессе новостей о том, что его увольнение с высокой должности может быть связано со скандальным делом Долиной.

Юрист пояснил, что его уход с поста полпреда правительства в Конституционном суде не имеет никакого отношения к резонансному процессу вокруг квартиры певицы, которой, по некоторым данным, он активно помогал.

По его словам, причина предельно проста и формальна – требования законодательства о государственной службе. Барщевский напомнил, что в конце декабря ему исполняется 70 лет, а именно этот возраст является предельным для занятия подобной должности. Он дал понять, что искать в ситуации какие-либо скрытые мотивы бессмысленно и назвал распространившиеся слухи откровенно абсурдными теориями. Юрист подчеркнул, что связывать его отставку с делом Долиной нелепо.

"Давайте еще скажем, что моя отставка связана с попытками Евросоюза изъять российские активы", – иронично отметил он.

Ранее Барщевский официально объявил о своем уходе на открытом заседании Конституционного суда. При этом в публичном поле появились предположения, что отставка могла быть связана с делом Долиной. Также известно, что адвокат певицы Мария Пухова работает в коллегии, основанной самим Барщевским.

К слову, ранее подруга "обездоленной" певицы забила тревогу – она уверяет, что артистка пропала.