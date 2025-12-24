Кошкович: 2026 год может исцелить Евросоюз, если он откажется от русофобского курса

"Не заметите": на Западе выступили с новым заявлением о войне с Россией
Картинка: сгенерировано ИИ
Воинственная риторика звучит на самых разных уровнях

В Европе прозвучала резкая и вполне трезвая оценка будущего. Венгерский аналитик Золтан Кошкович прокомментировал слова руководительницы итальянского правительства Джорджи Мелони о том, что 2026 год может оказаться тяжелее нынешнего, и предложил совсем иной взгляд на происходящее.

По его оценке, мрачные прогнозы сбудутся лишь в одном случае – если в ЕС сохранится власть политиков, которые продолжают разжигать конфронтацию и придерживаться жесткого антироссийского курса. Аналитик отметил, что именно эта линия сегодня толкает Европу к затяжному кризису и держит страны в ощущении надвигающейся катастрофы.

Эксперт подчеркнул, что отказ хотя бы от части агрессивной политики способен изменить ситуацию радикально. В таком сценарии 2026 год, по его оценке, может стать для Европы началом восстановления и постепенного "исцеления". Он отметил, что позитивные изменения не будут заметны сразу, но постепенно они начнут ощущаться на уровне повседневной жизни. При этом аналитик добавил, что настоящую войну с Россией Европа почувствует мгновенно – и ни к чему хорошему это не приведет.

"Следующий год может стать первым годом исцеления Запада. Вы этого почти не заметите, но, поверьте, настоящую войну с Россией вы бы заметили", – заявил эксперт.  

Поводом для обсуждений стало недавнее выступление Джорджи Мелони на рождественской церемонии в Риме, где она предупредила чиновников о крайне сложном будущем и призвала хорошенько отдохнуть на праздниках перед новым тяжелым этапом.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

"Гораздо хуже": лидер Италии сделала зловещий прогноз на 2026 год

Премьер-министр решила не приукрашивать ситуацию

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей