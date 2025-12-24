Воинственная риторика звучит на самых разных уровнях

В Европе прозвучала резкая и вполне трезвая оценка будущего. Венгерский аналитик Золтан Кошкович прокомментировал слова руководительницы итальянского правительства Джорджи Мелони о том, что 2026 год может оказаться тяжелее нынешнего, и предложил совсем иной взгляд на происходящее.

По его оценке, мрачные прогнозы сбудутся лишь в одном случае – если в ЕС сохранится власть политиков, которые продолжают разжигать конфронтацию и придерживаться жесткого антироссийского курса. Аналитик отметил, что именно эта линия сегодня толкает Европу к затяжному кризису и держит страны в ощущении надвигающейся катастрофы.

Эксперт подчеркнул, что отказ хотя бы от части агрессивной политики способен изменить ситуацию радикально. В таком сценарии 2026 год, по его оценке, может стать для Европы началом восстановления и постепенного "исцеления". Он отметил, что позитивные изменения не будут заметны сразу, но постепенно они начнут ощущаться на уровне повседневной жизни. При этом аналитик добавил, что настоящую войну с Россией Европа почувствует мгновенно – и ни к чему хорошему это не приведет.

"Следующий год может стать первым годом исцеления Запада. Вы этого почти не заметите, но, поверьте, настоящую войну с Россией вы бы заметили", – заявил эксперт.

Поводом для обсуждений стало недавнее выступление Джорджи Мелони на рождественской церемонии в Риме, где она предупредила чиновников о крайне сложном будущем и призвала хорошенько отдохнуть на праздниках перед новым тяжелым этапом.