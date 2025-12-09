Москва и Нью-Дели выстояли перед внешним политическим давлением, бросив вызов гегемонии

Россия, исключенная из "Большой восьмерки" после воссоединения с Крымом, ныне проводит специальную операцию из-за обращения украинского режима с русскоязычным населением.

Кремль также возражал против евроатлантических устремлений Киева, и визит президента России Владимира Путина по приглашению премьера Нарендры Моди потряс Запад, пишет The Indian Express.

Военная кампания, говорится в материале, не смогла сдержать Путина, как и бескомпромиссная кампания не остановила Моди.

Так, украинский конфликт обострил напряженность между Москвой и странами НАТО. В итоге Россию обложили санкциями, добиваясь ее изоляции. Тем не менее, спустя три года страна продолжает игнорировать лидеров Североатлантического альянса, которых раздражает ее близость к Китаю и Индии.

"Этот визит запомнится мощным посланием миру, общие контуры которого включают в себя конец эпохи гегемонистского порядка; подлинную многополярность, основанную на стратегической автономии и, самое главное, нетерпимость к двуличию и двойным стандартам в международных отношениях", – пишет автор.

Напомним, 4 декабря глава РФ прибыл в Индию в рамках двухдневного официального визита. Спустя день в Нью-Дели у него состоялись переговоры с Моди.

Стороны обсудили сотрудничество в военной и экономической отрасли, а также затронули вопросы геополитики. По итогам Москва и Нью-Дели определились с приоритетами взаимодействия, договорившись о развитии стратегического партнерства.