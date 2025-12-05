На Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре
Маргарита Симоньян. Фото: соцсети
А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

45-летняя Маргарита Симоньян в беседе с Владимиром Соловьевым рассказала, как столкнулась с криками в больнице. Все случилось в 2025 году, во время летнего путешествия с детьми.

Маргарита пришла с дочкой в больницу, где сотрудница регистратуры начала орать на них обоих. Симоньян, как призналась сама, давно отвыкла от криков в свой адрес. А она всего лишь подошла к окну, чтобы уточнить кое-какие данные, и услышала в ответ резкие фразы. Дочка даже не поняла, что происходит – спросила, действительно ли те серьезно кричат на людей.

"Они были серьезно", – рассказывает журналистка.

А когда одна из сотрудниц признала в Маргарите известную публичную персону, то попросила ее сообщить главе Минздрава: мол, им не платят деньги за то, чтобы они "нормально разговаривали". И в тот момент Симоньян ощутила стыд.

"Зарплата у нее, наверное, 18 тысяч рублей. А я стою, не испытывая никакой нужды", – объяснила журналистка.

Произошедшее, делает выводы Маргарита, напоминает о сложностях у тех, кто работает в отечественной системе здравоохранения. И многим специалистам приходится сталкиваться с высокой нагрузкой в условиях дефицита поддержки.

Ранее Симоньян рассказала, что на фоне облысения из-за химиотерапии будет выступать в парике.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
