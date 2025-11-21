В Кремле обратились с публичным предупреждением к Зеленскому

Курс рубля
У Владимира Зеленского сужается пространство, в котором он мог бы свободно принять решение по мере дальнейшего наступления российских войск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что Киев продолжает утрачивать контроль над территориями.
Действия ВС России, полагает Песков, должны убедить Зеленского и его политический режим в необходимости договариваться – и лучше "делать это сейчас".
Пресс-секретарь президента России отметил, что отказ от мирного урегулирования для Киева не несет никакого смысла и представляет опасность. Москва же открыта к мирным переговорам.
Ранее в Axios сообщали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф неожиданно отменил назначенную встречу с Зеленским в Турции. Официальная Анкара преподносила эту встречу как важный дипломатический шаг в возобновлении переговоров по мирной инициативе.
Ранее Киев заявил, что предложенный Белым домом план по урегулированию конфликта с Россией требует правок. Первоначальный вариант же предусматривал жесткий аудит всей иностранной помощи, которую получали власти Украины.
Вашингтон уже давит на Зеленского с требованием принять условия