В Москве напомнили, что по мере продвижения российских войск у Киева остается все меньше территорий

У Владимира Зеленского сужается пространство, в котором он мог бы свободно принять решение по мере дальнейшего наступления российских войск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что Киев продолжает утрачивать контроль над территориями.

Действия ВС России, полагает Песков, должны убедить Зеленского и его политический режим в необходимости договариваться – и лучше "делать это сейчас".

Пресс-секретарь президента России отметил, что отказ от мирного урегулирования для Киева не несет никакого смысла и представляет опасность. Москва же открыта к мирным переговорам.

Ранее в Axios сообщали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф неожиданно отменил назначенную встречу с Зеленским в Турции. Официальная Анкара преподносила эту встречу как важный дипломатический шаг в возобновлении переговоров по мирной инициативе.

Ранее Киев заявил, что предложенный Белым домом план по урегулированию конфликта с Россией требует правок. Первоначальный вариант же предусматривал жесткий аудит всей иностранной помощи, которую получали власти Украины.