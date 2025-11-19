Нардеп Украины Гончаренко* сообщил о подготовке в Раде к мятежу против Зеленского

Курс рубля
Пропрезидентская политическая фракция "Слуга народа" готовит в Верховной раде мятеж против Владимира Зеленского, считает украинский нардеп Алексей Гончаренко*.
Так, 19 ноября в Раде уволили нескольких "друзей" Зеленского: между ним и его подопечными назревает раскол. "Слуги", со слов Гончаренко*, намерены сформировать союз с оппозицией, чтобы вступить в конфронтацию с офисом Зеленского, готовясь даже к шантажу.
Так, в отставку на фоне коррупционного скандала отправили главу Минюста Украины Германа Галущенко, а также Светлану Гринчук с поста главы Минэнерго.
Позднее Гончаренко* сообщил, что в ближайшие два дня заседаний не будет – якобы парламент намерен полностью изменить состав кабмина и "перезагрузить систему".
Однако, утверждают политические обозреватели, нельзя исключать, что офис Зеленского решил просто принести символические жертвы, чтобы спасти главных интересантов и фигурантов коррупционного скандала.
Ранее публицист Анатолий Вассерман заявил, что под окончание СВО Зеленского попросту "уберут", так как для основных акторов он станет опасен: действующий президент Украины имеет слишком много информации и компромата, а потому его будут удерживать до последнего момента, после чего начнут "топить".
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
