Воинственные заявления вокруг этой темы не утихают

На фоне провалов ВСУ снова разгорелись дискуссии вокруг темы возможного появления натовских войск на украинской территории. Однако реальная картина, по словам ряда американских экспертов, далека от грозных заявлений политиков-русофобов.

Американский экс-разведчик Скотт Риттер объяснил, что все разговоры о силовом вмешательстве Запада – не более чем пустая бравада. Он уверяет, что в западной военной коалиции на самом деле нет тех, кто готов отправить военных на земли Незалежной.

"Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня", – заметил аналитик.

В то же время, специалист добавил, что и на этот шаг европейские державы в одиночку не пойдут: без американской поддержки ЕС не готов размещать свои силы, а Вашингтон не собирается одобрять подобные инициативы.

Спец также обратил внимание, что стремление отдельных европейских стран педалировать тему возможного ввода своих бойцов противоречит позициям сразу двух сторон – США, которые не готовы к эскалации, и России, многократно заявлявшей, что ей нужен не временный перерыв, а прочный мир, возможный лишь после устранения первопричин конфликта.

Москва не раз подчеркивала: любой вариант присутствия натовских вояк на украинских землях будет расценен как неприемлемый и моментально приведет к резкому обострению ситуации. В Кремле называли заявления на эту тему провокационными и направленными на подталкивание Киева к продолжению боевых действий, а не к поиску выхода из кризиса.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ начали бить ракетами вглубь России.