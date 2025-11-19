Конфликт переходит на новый уровень

Киевский режим делает все для тотальной эскалации затянувшегося конфликта. Так, стало известно, что всушники попытались нанести удар вглубь по территории России мощным оружием. На этот раз речь идет не о беспилотниках, а о настоящих ракетах. Противник хотел разбомбить ракетами Воронеж.

В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что накануне, 18 ноября, в 14:31 по московскому времени Киев предпринял попытку атаковать гражданские объекты на российской территории, запустив ракеты в направлении мирной инфраструктуры. В министерстве подчеркнули, что удар был пресечен благодаря оперативной работе российских подразделений.

Позже появились подробности попытки украинцев атаковать ракетами Воронеж. Сообщается, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанес ответный удар по ракетной позиции ВСУ.

По данным Минобороны, были уничтожены две американские пусковые установки MLRS вместе с боекомплектом, а также до десяти военных, входивших в состав расчетов, которые готовились нанести удар американскими ракетами ATACMS по Воронежу.

Военные уточнили, что эти установки нашли недалеко от Волосской Балаклеи, примерно в пятидесяти километрах к юго-востоку от Чугуева. Именно там, по информации разведки, находились пусковые позиции, откуда украинская сторона планировала атаковать российский город.

Киев продолжает целенаправленно выбирать в качестве целей объекты, никак не связанные с военной инфраструктурой и теперь пытается бить по ним ракетами. Российские вооруженные силы оперативно пресекают попытки подобных атак и на опережение уничтожают пусковые установки.

