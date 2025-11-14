Туск указал на потерю Украиной поддержки Запада из-за коррупции

Варшава раскрыла неудобную причину провала Украины
Фото: соцсети
Дела Незалежной становятся все хуже

Глава польского правительства Дональд Туск раскрыл неудобную причину больших проблем у украинских властей. Политик открыто заявил, что Запад устает от Незалежной – и главная причина в том, что грязные коррупционные скандалы всплывают один за другим, подрывая доверие союзников.

По словам главы варшавской администрации, в Европе уже заметно ослабло прежнее стремление помогать Киеву: люди устали от бессмысленного расходования денежных средств и затянувшегося военного конфликта.

Туск подчеркнул, что поддержка Украины тает на глазах, и убеждать партнеров в солидарности с Киевом теперь гораздо сложнее. Каждый новый коррупционный эпизод, отметил он, выбивает аргументы из рук проукраинских европейских лидеров.

Он напомнил, что неоднократно предупреждал Владимира Зеленского о необходимости жестко подавлять любые проявления коррупции вокруг себя. Туск рассказал, что еще с первых месяцев президентства Зеленского говорил ему: даже небольшие скандалы могут обойтись очень дорого.

Напомним, антикоррупционное бюро Украины 10 ноября объявило о масштабной спецоперации в энергетической сфере и опубликовало кадры с сумками, доверху забитыми валютой, найденными в ходе обысков. Сообщалось, что обыски прошли у ближайшего окружения Зеленского.

К слову, ранее стало известно, куда, вероятно, переедет Зеленский после побега.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
