Певица Куртукова заявила, что Лоза начал газлайтить ее за отказ купить песню

Исполнитель "Плот" решил предать ее забвению, утверждает исполнительница

Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова поведала, как столкнулась с газлайтингом от Юрия Лозы, который предложил ей купить у него песню "Сосеночки". Артистка не стала соглашаться на предложение, а в ответ автор "Плота", по словам певицы, решил предать ее общественному забвению.

Татьяна поведала о реакции Лозы: в эфире шоу "Кстати" Куртукова с удивлением узнала от своих пиарщиков, что Юрий пишет в комментариях, что о такой певице в России никто не знает, в том числе и он сам.

"Представляете, на следующий день мой менеджмент говорит: "Будете давать комментарий? Лоза по поводу вас сказал: "Знать ее не знаю, "Матушку-землю" не знаю и никто в стране ее не знает". То же самое, что и "земля – плоская" (певец несколько лет назад был сторонником этой теории – прим. ред.)" – высказалась исполнительница.

Татьяна считает, что Юрий таким образом обесценивает ее как артистку в ответ на отказ сотрудничать.

Ранее Лоза заявил о матриархальности современного мира, выразив уверенность, что у мужчин чаще встречаются онкологические заболевания и сердечные недуги, и они регулярно подвергаются домашнему насилию со стороны своих жен.