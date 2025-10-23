Юрий Лоза рассказал, как чудом избежал гибели в день своего юбилея

Юрий Лоза рассказал, как чудом избежал гибели в день своего юбилея
Юрий Лоза. Фото: соцсети
Артист поделился жуткой историей

Популярный российский исполнитель Юрий Лоза признался, что однажды едва не погиб по пути на собственный юбилейный концерт. Артист поделился воспоминаниями о том, как обычная поездка чуть не закончилась трагедией.

Он рассказал, что в тот вечер собирался выступать на большом праздничном концерте, посвященном его 70-летию. Когда певец вышел из дома и сел в машину, прямо сверху на автомобиль сорвалась огромная ледяная глыба.

По словам музыканта, сосулька обрушилась на лобовое стекло с таким грохотом, что он невольно перекрестился. Он признался, что с ужасом по-настоящему осознал, насколько был близок к гибели: "Слава богу, меня не задело, а мог бы оказаться без головы".

Артист отметил, что в его жизни было немало ситуаций, когда судьба испытывала его на прочность, но каждый раз все заканчивалось благополучно.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

