Высказывание адмирала и главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, который говорил о тактике "упреждающих ударов" по РФ, странным образом совпало с активизацией переговоров по урегулированию конфликта на Украине. На это обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В прошлый раз попытки срыва подобным образом не увенчались успехом – и Запад решил перейти к тактике запугивания и угроз, считает спикер. Захарова напомнила, что перед этим в медиа запустили волну публикаций с антироссийским содержанием.
Вероятно, рассудила Захарова, искомый результат оказался недостижимым. Контакты в итоге были продолжены. А на заявления итальянского адмирала никто не стал реагировать так, как желали того интересанты.
<...тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей", – высказалась Захарова.
По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, в распространении подобных материалов заинтересованы "либеральные ультрас" Запада, лоббирующие продолжение военного конфликта.
Заявление генерала НАТО ранее раскритиковал лидер французских "Патриотов" Флориан Филиппо, посчитавший, что альянс таким образом оправдывает свое "наступление" и ищет предлог, чтобы развязать войну с Россией.
