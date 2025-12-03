В МИД ответили на угрозы генерала НАТО нанести "упреждающие удары" по России

В МИД отреагировали на слова генерала НАТО об "упреждающих ударах"
Фото: council.gov.ru/commons.wikimedia.org
В Москве рассказали, как Запад пытается сорвать переговоры по Украине

Высказывание адмирала и главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, который говорил о тактике "упреждающих ударов" по РФ, странным образом совпало с активизацией переговоров по урегулированию конфликта на Украине. На это обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В прошлый раз попытки срыва подобным образом не увенчались успехом – и Запад решил перейти к тактике запугивания и угроз, считает спикер. Захарова напомнила, что перед этим в медиа запустили волну публикаций с антироссийским содержанием.

Вероятно, рассудила Захарова, искомый результат оказался недостижимым. Контакты в итоге были продолжены. А на заявления итальянского адмирала никто не стал реагировать так, как желали того интересанты.

<...тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей", – высказалась Захарова.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, в распространении подобных материалов заинтересованы "либеральные ультрас" Запада, лоббирующие продолжение военного конфликта.

Заявление генерала НАТО ранее раскритиковал лидер французских "Патриотов" Флориан Филиппо, посчитавший, что альянс таким образом оправдывает свое "наступление" и ищет предлог, чтобы развязать войну с Россией.

Источник: радио Sputnik ✓ Надежный источник
В Крыму сорвали покушение на высокопоставленного офицера Минобороны

Оказавшего сопротивление украинского агента ликвидировали

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

