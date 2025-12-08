Дандыкин ответил на угрозы президента Чехии сбивать российские самолеты

"Убогих надо жалеть": эксперт ответил на угрозы НАТО сбивать российские самолеты
Фото: commons.wikimedia.org
Лидер европейской страны решил поиграть в популизм, считает спикер

Cевероатлантический альянс не станет совершать атаку на российскую авиацию с ее самолетами и беспилотниками. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин, прокомментировав угрозы со стороны чешского лидера Петра Павела.

Высказывания президента европейской страны, ранее заявившего, что НАТО будет сбивать российские воздушные суда и БПЛА в случае "нарушений", эксперт считает чистым популизмом.

Дандыкин исключает, что российская авиация каким-то образом нарушает воздушное пространство Европы. А все дроны, которые медиаресурсы Старого света усердно называли российскими, вдруг оказались украинскими.

Павел, допускает аналитик, давно не делал громких заявлений и решил напомнить о себе, чтобы доказать свою значимость "в этой семейке". Европейским политикам важно смещать акценты и переводить внимание с внутренних проблем на выдуманные. Поэтому подобная риторика и продолжается.

"Что тут скажешь, убогих надо жалеть. Они не посмеют нас атаковать, учитывая, что и атаковать не за что", – высказался Дандыкин. 

Ранее в медиа появились данные о БПЛА, которые были замечены у аэропортов Дании, Норвегии и ФРГ. В Европе утверждали о причастности РФ, однако эта версия так и не получила подтверждения.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

