Politico: в ЕС опасаются катастрофы из-за инцидентов с дронами и истребителями

Объявлено о катастрофе в ЕС из-за инцидентов с дронами и истребителями
Фото: unsplash.com
Страны едва не разругались, обсуждая реакцию на случившееся

Европейские лидеры заняты обсуждением совместной реакции на повторение инцидентов с залетом дронов и истребителей в свое воздушное пространство. И на фоне роста напряженности они опасаются, что один неверный шаг может привести к катастрофе – повторению момента "Франца Фердинанда", пишет Politico.

В 1914-ом году убийство австрийского наследника престола спровоцировало начало Первой мировой войны. Сейчас европейские чиновники в частном порядке выражают обеспокоенность, что случайная эскалация в Европе грозит обернуться сопоставимым по масштабам конфликтом.

На этом фоне лидеры ЕС пытаются выработать единую стратегию, которая позволит им реагировать на возможное повторение случаев с беспилотниками или самолетами, но при этом не допустить катастрофических последствий.

"Военные лидеры настаивают, что Европа уже ведет малоинтенсивную войну с Россией. Исторически, по их словам, войны выигрывались только за счет государственного долга, и сигнал о готовности ЕС тратить деньги может стать частью сдерживания", – указано в статье.

Тем не менее, вопрос потенциального реагирования на залеты в воздушное пространство остается одним из самых напряженных для европейских государств. Единого мнения о том, стоит ли сбивать самолеты или дроны среди лидеров нет, каждый продвигает собственную риторику, которая выгодна его политическим позициям в стране. Из-за этого обсуждение темы пока заходит в тупик.

Источник: Politico

