Кремль ответил на предложение Зеленского о моратории на удары по энергетике

Фото: commons.wikimedia.org
В Москве заявили, что мир должен быть долгосрочным

Россия стремится к заключению долгосрочного мира, а не перемирию. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав соответствующим образом предложение Владимира Зеленского о приостановке ударов по энергетике.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что Москва работает над миром – он должен быть устойчивым, гарантированным и долгосрочным.

Ранее Зеленский заявил о готовности украинской стороны к мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры при ответном согласии Москвы. Напомним, в первой половине 2025 года такие меры уже объявлялись Москвой сроком на 30 дней по итогам переговоров Кремля и Белого дома.

В начале декабря французский лидер Эмманюэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетики зимой, предложив официальному Пекину выступить с поддержкой инициативы.

В NYT Times ранее заявили, что на фоне зимней температуры энергетика окажется наиболее активным фронтом. Учитывая повреждения газовых объектов на Украине, многим ее предприятиям грозит риск закрытия из-за перебоев с электричеством и ростом цен.

В 2025 году Зеленский отдал приказ атаковать магистральный нефтепровод "Дружба", заявив позднее, что поставки энергоресурсов через Украину в Словакию возможны исключительно при перекачке газа и нефти нероссийского происхождения. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

