Зеленский пообещал нанести удар по энергоинфраструктуре России

Киев пообещал нанести мощный удар по объекту РФ особой важности
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевский режим продолжает работать на эскалацию ситуации

Владимир Зеленский, ранее отдавший приказ наносить удары по российской энергетической магистрали "Дружба", вновь пригрозил продолжением атак на критически важную энергоинфраструктуру России.

После переговоров с руководителем словацкого правительства Робертом Фицо в Ужгороде киевский верховод также заявил, что поставки энергоресурсов через украинские земли в Словакию возможны только при условии, что речь идет не о российском газе и не о российской нефти.

Словацкий политик, который выступает против вооружения киевского режима и включения Незалежной в дружные натовский ряды, на встрече акцентировал внимание на недопустимости ударов по трубопроводу "Дружба", жизненно важному для его страны. Однако его визави не внял просьбе. 

Таким образом, результатом беседы двух политиков стало то, что Зеленский отказался обеспечивать транзит российских энергоресурсов через территорию Украины, одновременно подтверждая курс на несение ударов по российской энергетике.

К слову, ранее стало известно, как Макрон подставил главу киевского режима.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
