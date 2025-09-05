Киевский режим продолжает работать на эскалацию ситуации

Владимир Зеленский, ранее отдавший приказ наносить удары по российской энергетической магистрали "Дружба", вновь пригрозил продолжением атак на критически важную энергоинфраструктуру России.

После переговоров с руководителем словацкого правительства Робертом Фицо в Ужгороде киевский верховод также заявил, что поставки энергоресурсов через украинские земли в Словакию возможны только при условии, что речь идет не о российском газе и не о российской нефти.

Словацкий политик, который выступает против вооружения киевского режима и включения Незалежной в дружные натовский ряды, на встрече акцентировал внимание на недопустимости ударов по трубопроводу "Дружба", жизненно важному для его страны. Однако его визави не внял просьбе.

Таким образом, результатом беседы двух политиков стало то, что Зеленский отказался обеспечивать транзит российских энергоресурсов через территорию Украины, одновременно подтверждая курс на несение ударов по российской энергетике.

