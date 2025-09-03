Мотивы политика-комика очевидны

Бывший руководитель польского государства Анджей Дуда заявил, что киевский верховод Владимир Зеленский с самого начала конфликта пытался втянуть его родную страну в войну против России. Политик подчеркнул, что Киев изначально стремился подключить к боевым действиям как можно больше стран. По словам польского государственного деятеля, украинское руководство открыто ищет тех, кто готов воевать вместо них.

Он также напомнил о трагедии 15 ноября 2022 года, когда ракета упала в польском селе Пшеводув недалеко от рубежей с Незалежной. В результате взрыва лишились жизни два фермера. Изначально выдвигались версии о том, что это якобы был российский снаряд, и именно на этом настаивал глава киевской администрации.

По словам Дуды, это выглядело как прямая попытка втянуть Польшу в конфликт. Он подчеркнул, что глава Незалежной давил на варшавскую администрацию, требуя признать удар российским, хотя позже выяснилось, что речь шла об украинской ракете.

Таким образом, бывший лидер Польши раскрыл неудобную правду о политике-комике: Зеленский сознательно использовал любые поводы, чтобы расширить зону конфликта и заставить другие страны вступить в войну.

Сегодня уже очевидно, что Киев пытается вовлечь в противостояние кого угодно – лишь бы переложить тяжесть боевых действий на союзников. Украинская армия несет огромные потери, и в стране катастрофически не хватает живой силы. Зеленский стремится разжечь боевые действия на территории Европы, втягивая соседние государства в конфликт, который Незалежная уже не в состоянии вести самостоятельно.

