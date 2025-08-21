ВСУ пожаловались на обострение обстановки к северу от Покровска

"Решето" на линии обороны: Сырский подставил Зеленского – последние новости с фронта
Фото: соцсети
Украинским воякам приходится очень тяжело

С раннего утра 21 августа украинские источники стали сообщать об осложнении ситуации к северу от Покровска. По данным, опубликованным "Военной хроникой", появилась информация о том, что российские подразделения смогли прорвать оборону еще на одном участке, недалеко от Золотого Колодезя.

Аналитики отметили, что линия фронта на этом направлении остается крайне уязвимой и фактически превратилась в "решето", несмотря на предпринятые командованием всушников меры для стабилизации. Такая "проницаемость" обороны посеяла панические настроения в рядах сторонников Киева.

Пока нет точных сведений о том, идет ли речь о новых боевых действиях или же в Сеть попали более ранние кадры, которые выдали за свежие события. Тем не менее истеричная реакция незалежных экспертов показывает серьезность обстановки.

Даже проукраинские аналитики признали: если подобные удары будут повторяться несколько раз подряд, у командующего Александра Сырского может не хватить ресурсов для удержания позиций. Провалом он сильно подставит киевского верховода Владимира Зеленского.

По оценкам "Военной хроники", эта нервозность и обсуждаемая "истерика" свидетельствуют о том, что напряжение на данном участке фронта остается крайне высоким, а положение украинского руководства – весьма плачевным.

К слову, ранее всплыла любопытная деталь разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Источник: Telegram-канал "Военная хроника" ✓ Надежный источник
Лавров ткнул Зеленского носом в важный документ

Глава киевского режима оказался очень "забывчивым"

В Грузии потребовали у ЕС радикального решения по России

Ситуация продолжает накаляться

